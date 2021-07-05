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В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

05.07.2021 12:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

Не менее восьми человек пострадали. Все они доставлены в больницу, их жизням ничто не угрожает. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция. Мотивы злоумышленников неизвестны.

В США в результате стрельбы в Техасе пострадали не менее 8 человек

В американских городах перестрелки стали уже обыденностью. Неделю назад в Нью-Йорке на Таймс-сквер неизвестный открыл огонь. Одна из пуль попала в туриста, который вместе со своей семьей гулял по главной площади мегаполиса. Злоумышленник до сих пор не найден (здесь подробнее).

 
 
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Новости США. В США вновь слышна стрельба. В штате Техас злоумышленники открыли огонь в одном из районов города Форт-Уэрт, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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