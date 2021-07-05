Страшный лесной пожар бушует на Кипре: жертвами стали четыре человека

Источник материала: ОНТ

На Кипре бушует лесной пожар. Власти называют его самым страшным в истории страны.

Пламя охватило южную часть островного государства. Последнюю неделю на Кипре – чрезвычайно жаркая погода: в некоторых районах температура воздуха приближается к 40 градусам. Однако власти считают, что не обошлось и без человеческого фактора. В поджоге подозревают местных фермеров. Жертвами пожара уже стали четыре человека. Десятки населенных пунктов эвакуированы. Пожарные Кипра с огнем не справляются, руководство страны обратилось за международной помощью. Своих спасателей на остров уже отправили Италия, Испания, Греция и Египет.

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