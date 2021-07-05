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Установлены обстоятельства смерти 6-летней девочки в ДТП в Гомеле

05.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Установлены обстоятельства смерти 6-летней девочки в ДТП в ГомелеГомеле" class="one-news__figure-img">

Следователи установили обстоятельства гибели 6-летней девочки в Гомеле в аварии 4 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ДТП произошло около 17:30. Citroen C5 превысил скорость как минимум на 20 км/ч. 

Водитель перед тем, как выехать на перекресток, проигнорировал красный сигнал светофора. В это время со стороны улицы Крестьянской выехал Nissan Qashqai. Машины столкнулись и Citroen занесло на тротуар, где стояли двое шестилетних детей. Девочка от полученных телесных повреждений скончалась на месте, а мальчик отделался ссадинами.

В отношении водителя Citroen было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Н Свою вину он признал и сейчас находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: СК

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Теги: Гомель
 
 
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Следователи установили обстоятельства гибели 6-летней девочки в Гомеле в аварии 4 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства. ДТП произошло около 17:30. Citroen C5...
 
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