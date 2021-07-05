Крушение военного самолета на Филиппинах: число жертв возросло до 50

Источник материала: ОНТ

До 50 человек возросло число жертв крушения военного самолета на Филиппинах. В этой трагедии есть и выжившие. Как минимум, 40 военнослужащих.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение при посадке, промахнувшись мимо взлетно-посадочной полосы. Некоторые выпрыгнули за борт до момента столкновения с землей, что спасло их от взрыва. Солдаты направлялись в южную часть острова в качестве подкрепления для войск, которые ведут борьбу с исламистской группировкой. Но вариант того, что борт попал под обстрел, маловероятен, заявили в вооруженных силах страны. Причина трагедии выясняется. Известно, что большинство солдат на борту – недавние новобранцы, которые прошли лишь начальную военную подготовку.

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