ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крушение военного самолета на Филиппинах: число жертв возросло до 50

05.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Крушение военного самолета на Филиппинах: число жертв возросло до 50

До 50 человек возросло число жертв крушения военного самолета на Филиппинах. В этой трагедии есть и выжившие. Как минимум, 40 военнослужащих. 

По предварительным данным, самолет потерпел крушение при посадке, промахнувшись мимо взлетно-посадочной полосы. Некоторые выпрыгнули за борт до момента столкновения с землей, что спасло их от взрыва. Солдаты направлялись в южную часть острова в качестве подкрепления для войск, которые ведут борьбу с исламистской группировкой. Но вариант того, что борт попал под обстрел, маловероятен, заявили в вооруженных силах страны. Причина трагедии выясняется. Известно, что большинство солдат на борту – недавние новобранцы, которые прошли лишь начальную военную подготовку.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 50 человек возросло число жертв крушения военного самолета на Филиппинах. В этой трагедии есть и выжившие. Как минимум, 40 военнослужащих.  По предварительным...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Европе запрещён одноразовый пластик, но в течение года его ещё можно продавать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by