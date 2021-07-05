В Японии после оползней без вести пропало более 100 человек

Источник материала: ОНТ

После обильных дождей, вызвавших оползни, в Японии пропало более 100 человек, передает AFP.

Как минимум известно о трех жертвах в приморском городе Атами. Отмечается, что в некоторых местах за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Сообщается, что дождь в Атами пока прекратился, но осадки еще прогнозируются, поэтому ситуация остается непредсказуемой.

Фото: AFP

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