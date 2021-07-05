|
В Японии после оползней без вести пропало более 100 человек
Источник материала: ОНТ
После обильных дождей, вызвавших оползни, в Японии пропало более 100 человек,
Как минимум известно о трех жертвах в приморском городе Атами. Отмечается, что в некоторых местах за сутки выпало больше месячной нормы осадков.
Сообщается, что дождь в Атами пока прекратился, но осадки еще прогнозируются, поэтому ситуация остается непредсказуемой.
Фото: AFP
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После обильных дождей, вызвавших оползни, в Японии пропало более 100 человек, передает AFP. Как минимум известно о трех жертвах в приморском городе Атами. Отмечается,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)