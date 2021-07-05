Как День Независимости отпраздновали в регионах Беларуси?

Источник материала: ОНТ

День Независимости – общий праздник для нас всех. Событие! Для всей страны. И, конечно, День Независимости – это в этом году не только Курган Славы, не только Минск, хотя именно здесь и проходят главные торжества. Но к тому же есть еще одно событие, которое тесно связано со столицей. Освобождение. Оно случилось 3 июля.

Наступление армии в 1944-м шло по всей стране. Глубокое и Островец, Пуховичи и Березино, поселки Илья и Радошковичи – все они тоже стали свободными именно 3 июля. А 4-го числа были освобождены уже Полоцк, Дисна, Миоры, Клецк, Заславль, Руденск, Узда, Несвиж и Мядель. И все они отмечают эти даты как день своего второго рождения.

Во всех белорусских городах и поселках, больших и маленьких, в субботу прошел праздник. С одним настроением – независимым.

Танки, самолеты, пехота. Масштабная реконструкция на легендарном Буйничском поле. 80 лет назад здесь началась кровопролитная оборона Могилева. 23 дня ценою тысяч жизней город сдерживал врага. Военкор Константин Симонов описал подвиг в романе «Живые и мертвые».

7 тысяч человек – по улицам Гомеля. Во главе – ветераны. Первая остановка – у братской могилы воинов и подпольщиков. 800 дней оккупации – и Гомель стал первым освобожденным областным центром в Беларуси. Гомельско-Речицкая наступательная операция унесла 22 тысячи жизней. Тем же, кто выжил, предстояло восстанавливать страну из пепла.

Людмила Шимбалева, директор картинной галереи Г.Х. Ващенко г. Гомеля: «Наш народ сегодня, невзирая на все ситуации, на все обстоятельства, действительно сплотился, действительно объединился, и я точно знаю, точно уверена, что наш народ непобедим».

Для брестчан День Независимости наполнен особым смыслом. Он настал спустя месяц после того, как освободили Минск. За три года оккупации город над Бугом осиротел, фашисты уничтожили почти половину населения.

Витебск главные праздники по традиции отмечает на площади Победы. К Вечному огню – живые цветы. Погибшим – минута молчания. Потомкам – независимость как победа.

Мирный День Независимости – и эстафета открытий по всей стране. В Рогачеве – новый мост через Днепр. Переправа соединила две части большого района.

Это абсолютно новое архитектурное решение. В одном из пролетов – стометровая арка с вантами. И это претендент на самый красивый мост в стране.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «Вообще статус моста был – капитальный ремонт, но фактически после его проведения мы получили новый мост. Это достаточно дорогой объект, в целом он обошелся в 68 миллионов, но это еще один мост в копилку республики и в ту программу, которую мы реализовываем по реконструкции мостов».

В самом северном райцентре страны – Россонах – теперь детский городок. А в новом корпусе поликлиники после реконструкции – современное педиатрическое отделение. В Витебске рядом с жилым кварталом – полноценный сквер для семейного отдыха.

Наталья Стукальцева, житель г. Витебска: «Очень много деток, в последнее время так облагородили, когда такая жара была, спасались под деревьями, очень рады, есть, где посидеть и погулять».

В Гомеле открыли новую автомобильную дорогу. Она связала два крупных района и разгрузит центр. А в Добруше после капремонта свои двери распахнул обновленный Дворец культуры. С виду и не скажешь, что этому зданию почти 100 лет.

Искренние эмоции, щедрые аплодисменты и букеты цветов – музыкальную часть праздника открыл Александр Солодуха. Яркий концерт – и в Гродно. Прямо на балконе. Инструментальная музыка и эстрадные композиции на втором этаже старинного здания – сюрприз от областной филармонии.



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