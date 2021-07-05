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80-летний мужчина в Гомеле повис на балконе, пока его не сняли спасатели

05.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

80-летний мужчина в Гомеле повис на балконе, пока его не сняли спасателиГомеле повис на балконе, пока его не сняли спасатели" class="one-news__figure-img">

Накануне в Гомеле на балконе третьего этажа повис мужчина 41-го года рождения. Об этом сообщает МЧС.

Как оказалось, он пытался открыть верхнюю защелку окна, оступился и оказался снаружи. Мужчин ухватился руками за бетонную плиту и провисел так две минуты до прибытия спасателей.

Пенсионера осмотрели медики и сделали заключение, что в госпитализации он не нуждается.

Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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Накануне в Гомеле на балконе третьего этажа повис мужчина 41-го года рождения. Об этом сообщает МЧС. Как оказалось, он пытался открыть верхнюю защелку окна,...
 
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