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80-летний мужчина в Гомеле повис на балконе, пока его не сняли спасатели
Источник материала: ОНТГомеле повис на балконе, пока его не сняли спасатели" class="one-news__figure-img">
Накануне в Гомеле на балконе третьего этажа повис мужчина 41-го года рождения. Об этом
Как оказалось, он пытался открыть верхнюю защелку окна, оступился и оказался снаружи. Мужчин ухватился руками за бетонную плиту и провисел так две минуты до прибытия спасателей.
Пенсионера осмотрели медики и сделали заключение, что в госпитализации он не нуждается.
Фото: МЧС
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Накануне в Гомеле на балконе третьего этажа повис мужчина 41-го года рождения. Об этом сообщает МЧС. Как оказалось, он пытался открыть верхнюю защелку окна,...
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