Незаконный заработок в мире и Беларуси: как отличаются наказания?

Источник материала: ОНТ

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Быстрый, но нелегальный заработок – вот, что выбирают некоторые граждане. Особенно страшно, что в преступные схемы заманивают подростков, обещая золотые горы. А сейчас, чтобы получать деньги законно, столько возможностей! Внедряйте технологии, занимайтесь инвестициями, разрабатывайте! И помните, что лёгкие и незаконные деньги могут иметь серьёзные последствия.

Наркодилеры зарабатывают миллиарды долларов, контролируя рост поставок и спрос на запрещенные вещества. Один из самых известных деятелей этой сферы – колумбийский наркобарон и террорист Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. На таком нелегальном бизнесе он зарабатывал огромные деньги, но в 44 года погиб от пули снайпера колумбийской полиции. В нашей стране незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов жестко наказывается. Согласно статье 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, наказание варьируется от 2 до 25 лет лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

Злоумышленники могут вытащить огромные деньги с одной «вылазки». В 2005 году в бразильском банке произошла кража со взломом. Банда притворилась садовниками, работающими недалеко от банка. Они потратили целых три месяца на то, чтобы выкопать 80-метровый тоннель, ведущий под сам банк, они вывезли через этот ход целое состояние. Сумма денег составила 3,5 тонны. Согласно статье 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, за кражу грозит наказание от исправительных работ до лишения свободы до 12 лет со штрафом.

Нелегальная торговля животными в наше время оценивается большими суммами. Например, в Азии существует спрос на части тела исчезающих животных – их используют в медицине. Это приводит к тому, что многие представители фауны сейчас находятся на грани исчезновения. Незаконная охота, согласно статье 282 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, наказывается штрафом, запретом занимать определенные должности, исправительными работами или арестом. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до 6 лет.

Фальшивомонетчики промышляют с того момента, как только изобрели сами деньги. Но в наши дни подделать банкноты или монеты не так просто – нужны специальные печатные станки, чтобы напечатать максимально реалистичные купюры в большом количестве. Кроме того, за изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг грозит немалое наказание. Согласно статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь, максимальная санкция – лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.

Контрабанда – еще один вид незаконного бизнеса. В аэропортах тщательно контролируют содержание багажа пассажиров, так что провезти что-то незаконное практически невозможно. Цена услуг контрабандистов зависит от страны и товара. К слову, кроме крупного гонорара за это грозит крайне серьезное наказание. Например, в Таиланде за перевозку наркотиков предусмотрена смертная казнь. В нашей стране, согласно статье 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за контрабанду максимальное наказание – лишение свободы до 12 лет.

Фото: Pexels

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