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Гороскоп на 6 июля: успех у Скорпионов, новые знакомства у Весов и деньги у Близнецов
Источник материала: ОНТзнакомства у Весов и деньги у Близнецов" class="one-news__figure-img">
От Овнов потребуется терпение. Вам не удастся избежать серьёзного разговора с руководством. Запаситесь аргументами и фактами. Порадует поддержка любящего человека.
У Тельцов в первой половине дня будут востребованы организаторские способности. Вам придётся приложить максимум усилий для решения важных вопросов.
Близнецы – в ожидании доходов. Ваша интуиция поможет сделать правильный шаг. Будьте внимательными. Некоторые планы могут сорваться, а техника огорчит поломками.
Звезды советуют Ракам сосредоточиться на завершении проекта, который может принести вам успех. Не исключено, что вас ждёт предложение по поводу новой работы и переезд.
Львам лучше не принимать важных решений. Необходимо тщательно продумывать свои поступки, чтобы достигнуть намеченной цели. День хороший для занятий спортом и покупок.
У Дев все задуманное сложится удачным образом. Разговор по душам с близким человеком снимет нервное напряжение. Вы легко разберётесь с тем, что вас тревожит.
Новые знакомства окажутся полезными для Весов. Ваши интеллектуальные и логические способности помогут найти оригинальное решение в вопросах, которые давно не давали покоя.
Успех ждет Скорпионов. Смелость и фантазия позволят вам достигнуть желаемого. Звёзды советуют заменить новыми впечатлениями воспоминание, которое вас до сих пор беспокоит.
Стрельцам следует перенести на другой день решение вопроса, связанного с родственниками. Неожиданная информация о поездке благоприятно отразится на вашем настроении.
Дела потребуют от Козерогов быстрых и обдуманных действий. Ваша серьёзность и целеустремлённость поможет получить отличный результат на работе и в личной жизни.
Звезды советуют Водолеям смело подписывать деловые бумаги. День будет довольно активным. От вас потребуется много позитивной энергии. Соблюдайте осторожность на дороге.
Рыбы будут щедрыми на похвалу в адрес коллег и любимых. Комфортное состояние души вы сможете сохранить на протяжении всего дня. В делах принимайте взвешенные решения.
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От Овнов потребуется терпение. Вам не удастся избежать серьёзного разговора с руководством. Запаситесь аргументами и фактами. Порадует поддержка любящего...
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