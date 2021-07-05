Гороскоп на 6 июля: успех у Скорпионов, новые знакомства у Весов и деньги у Близнецов

Источник материала: ОНТ

знакомства у Весов и деньги у Близнецов" class="one-news__figure-img">

От Овнов потребуется терпение. Вам не удастся избежать серьёзного разговора с руководством. Запаситесь аргументами и фактами. Порадует поддержка любящего человека.

У Тельцов в первой половине дня будут востребованы организаторские способности. Вам придётся приложить максимум усилий для решения важных вопросов.

Близнецы – в ожидании доходов. Ваша интуиция поможет сделать правильный шаг. Будьте внимательными. Некоторые планы могут сорваться, а техника огорчит поломками.

Звезды советуют Ракам сосредоточиться на завершении проекта, который может принести вам успех. Не исключено, что вас ждёт предложение по поводу новой работы и переезд.

Львам лучше не принимать важных решений. Необходимо тщательно продумывать свои поступки, чтобы достигнуть намеченной цели. День хороший для занятий спортом и покупок.

У Дев все задуманное сложится удачным образом. Разговор по душам с близким человеком снимет нервное напряжение. Вы легко разберётесь с тем, что вас тревожит.

Новые знакомства окажутся полезными для Весов. Ваши интеллектуальные и логические способности помогут найти оригинальное решение в вопросах, которые давно не давали покоя.

Успех ждет Скорпионов. Смелость и фантазия позволят вам достигнуть желаемого. Звёзды советуют заменить новыми впечатлениями воспоминание, которое вас до сих пор беспокоит.

Стрельцам следует перенести на другой день решение вопроса, связанного с родственниками. Неожиданная информация о поездке благоприятно отразится на вашем настроении.

Дела потребуют от Козерогов быстрых и обдуманных действий. Ваша серьёзность и целеустремлённость поможет получить отличный результат на работе и в личной жизни.

Звезды советуют Водолеям смело подписывать деловые бумаги. День будет довольно активным. От вас потребуется много позитивной энергии. Соблюдайте осторожность на дороге.

Рыбы будут щедрыми на похвалу в адрес коллег и любимых. Комфортное состояние души вы сможете сохранить на протяжении всего дня. В делах принимайте взвешенные решения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram