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Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

05.07.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

14 международных правозащитных организаций призывают немедленно освободить журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Их совместное заявление опубликовано на сайте правозащитной организации «Индекс цензуры».

Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

«Александр Александров давно является защитником свободы выражения мнений в Беларуси и за ее пределами, ранее работал в Белорусской ассоциации журналистов, «Индексе цензуры» и Article 19», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Александров был задержан в январе 2021 года. «Следственный комитет предъявил ему обвинение в нарушении общественного порядка, за которое ему грозило до трех лет лишения свободы. Обвинения основаны на утверждениях о том, что Александров оплачивал штрафы журналистам и демонстрантам, задержанным властями во время прошлогодних демократических протестов, спровоцированных выборами в августе 2020 года. Следственный комитет и другие правоохранительные органы ошибочно приравняли это к финансированию незаконных акций протеста», — подчеркивается в заявлении.

30 июня 2021 года Александрову было также предъявлено обвинение в «измене государству», по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В период с 9 августа по конец 2020 года на протестующих было наложено штрафов на сумму более 530 000 евро. Абсурдно связывать усилия по оказанию помощи в оплате этих штрафов с нарушением общественного порядка, не говоря уже о государственной измене, —  отмечают правозащитные организации. —  Хотя мы призываем освободить всех 529 политических заключенных, содержащихся в настоящее время в Беларуси, в том числе по меньшей мере 15 журналистов, в данный момент мы выражаем особую озабоченность по поводу Александрова. На сегодняшний день он является единственным задержанным, которому предъявлено сфабрикованное обвинение в государственной измене».

Заявление подписали правозащитные организации Article 19, Белорусская ассоциация журналистов, Восточно-европейский демократический центр, Европейский центр по вопросам прессы и свободы СМИ, Европейская федерация журналистов, Free Press Unlimited, сеть Домов прав человека, Human Rights Watch, IFEX, «Индекс цензуры», International Media Support (IMS), американский ПЕН-центр, «Репортеры без границ», Организация СМИ Юго-Восточной Европы (SEEMO).

 

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14 международных правозащитных организаций призывают немедленно освободить журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Их совместное заявление...
 
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