Литва привлечет армию к решению проблемы нелегальной миграции из Беларуси

В Литве рассматривается вопрос о привлечении армии, чтобы преодолеть последствия увеличения потока нелегальной миграции со стороны Беларуси, сообщает Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.



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На пресс-конференции вечером 4 июля чиновница обратилась ко всем самоуправлениям Литвы с просьбой к 7 июля сообщить, есть ли там возможности принять нелегальных мигрантов и предоставить на эти цели финансовое и иное обеспечение.

«Здесь вопрос не только в помещениях, но и в обеспечении логистики, питания, гигиены», — пояснила она.

Билотайте заявила, что в свете наплыва нелегальных мигрантов к обеспечению безопасности жителей страны привлекут все ведомства МВД, также рассматривается вопрос о привлечении военных.

«Хочу заверить, что со стороны МВД будет обеспечена всесторонняя охрана, с привлечением всех наших ведомств, прежде всего полиции, пограничников, сотрудников Службы общественной безопасности, попросим помощи у Союза стрелков, — заявила министр. — Мы также рассматриваем привлечение военных-добровольцев, чтобы они помогли нам контролировать ситуацию, чтобы люди, рядом с которыми расселяют нелегальных мигрантов, чувствовали себя в безопасности».

По ее словам, для приема мигрантов к концу месяца будет возведено модульное жилье, кроме того, в Друскининкайском самоуправлении начнут строить ангары. Билотайте заявила, что также распорядились организовать палаточный городок для мигрантов на тысячу мест.

По данным литовской погранслужбы, в этом году 938 нелегальных мигрантов пытались попасть в Литву с территории Беларуси. Этот показатель почти в 12 раз выше, чем был в 2020 году.

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Александр Лукашенко 2 июля заявил, что у Беларуси из-за санкций нет ни денег, ни сил на то, чтобы сдерживать незаконных мигрантов.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт», — сказал Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня независимости.