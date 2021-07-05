Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии.





Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима, сообщает телеграм-канал Тихановской. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.

– Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально, – сказала Светлана Тихановская.