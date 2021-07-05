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Офис Тихановской получил дипстатус в Литве
05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии.
Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима,
– Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально, – сказала Светлана Тихановская.
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Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС.
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