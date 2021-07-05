В Европе запрещён одноразовый пластик, но в течение года его ещё можно продавать

Источник материала: СТВ

В Европе окончательно запрещено использование одноразового пластика. Соответствующий закон, принятый еще в 2019 году, обязывал все государства ЕС удалить с рынка такие изделия и закончить их производство к началу июля 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В течение 12 месяцев будет еще позволено продать скопившиеся ранее запасы, затем запрет полностью вступит в силу. Более 80 % отходов, загрязняющих моря и океаны, – это пластик. Он представляет большую опасность для морской фауны и здоровья человека.