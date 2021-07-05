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В Европе запрещён одноразовый пластик, но в течение года его ещё можно продавать

05.07.2021 13:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Европе окончательно запрещено использование одноразового пластика. Соответствующий закон, принятый еще в 2019 году, обязывал все государства ЕС удалить с рынка такие изделия и закончить их производство к началу июля 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе запрещён одноразовый пластик, но в течение года его ещё можно продавать

В течение 12 месяцев будет еще позволено продать скопившиеся ранее запасы, затем запрет полностью вступит в силу. Более 80 % отходов, загрязняющих моря и океаны, – это пластик. Он представляет большую опасность для морской фауны и здоровья человека.

 
 
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В Европе окончательно запрещено использование одноразового пластика. Соответствующий закон, принятый еще в 2019 году, обязывал все государства ЕС удалить с рынка...
 
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