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Дело Колесниковой и Знака поступило в суд

05.07.2021 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Уголовное дело в отношении членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака поступило в Минский областной суд.

Об этом сообщил адвокат Знака Дмитрий Лаевский.

"Дата рассмотрения пока не известна. Готовимся к разбирательству", - написал Лаевский в Telegram.

Он в очередной раз указал на отсутствие состава преступления по всем предъявленным оппозиционерам обвинениям.

"Защитой с самого начала последовательно оспаривалось обвинение ввиду отсутствия составов каких-либо преступлений. Мы покажем в суде, что обвинение не имеет под собой никаких правовых оснований", - пообещал он.

Адвокату пока неизвестно, будет ли судебное разбирательство открытым.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

 
 
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Уголовное дело в отношении членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака поступило в Минский областной суд.
 
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