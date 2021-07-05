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Генпрокуратупра РБ требует от России выдать заслуженную артистку Беларуси Анжелику Агурбаш
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу Анжелику Агурбаш, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в Беларусь.
Как говорится в
С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь.
Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.
В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности".
Напомним,
Кстати, Анжелика Агурбаш по некоторым сведениям гражданка РФ, а по российским законам Россия не выдает своих граждан по запросам иностранных государств.
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Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу Анжелику Агурбаш, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в...
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