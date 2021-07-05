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Генпрокуратупра РБ требует от России выдать заслуженную артистку Беларуси Анжелику Агурбаш

05.07.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу Анжелику Агурбаш, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в Беларусь.

Генпрокуратупра РБ требует от России выдать заслуженную артистку Беларуси Анжелику Агурбаш
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, "Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А.

С августа 2020 года, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами она размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь.

Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.

В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности".

Напомним, на Анжелику Агурбаш завели уголовное дело по статьям о разжигании вражды или розни и о публичном оскорблении президента, певица объявлена в розыск, о чем она сама рассказала в видеообращении в инстаграме.

Кстати, Анжелика Агурбаш по некоторым сведениям гражданка РФ, а по российским законам Россия не выдает своих граждан по запросам иностранных государств.
 
 
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Генпрокуратура РБ подтвердила информацию о заведении уголовных дел на певицу Анжелику Агурбаш, российской стороне направлена просьба о выдаче артистки в...
 
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