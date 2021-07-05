У Костусева проблемы со здоровьем - его перевели в тюремный госпиталь

Об этом сообщает издание «Наша Нiва» со ссылкой на его дочь, которая узнала о переводе отца, когда у нее не приняли передачу.













Недавно соратники по партии получили от Григория Костусева письмо, в котором он отрицает свое участие в «заговоре». Напомним, по "делу о захвате власти" также проходят политолог Александр Федута и юрист, гражданин США, выходец из Беларуси Юрий Зенкович































