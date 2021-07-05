Официальный представитель беларуского народа в ЕС: Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус

О признании Офиса официальным представительством беларусской демократии в Евросоюзе заявил 5 июля на брифинге министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Министр объяснил, что теперь это официальный представитель белорусской демократии и белорусского народа в ЕС.





Таким образом, пишет команда Тихановской, "Литва запустила новый этап делегитимизации режима". То есть, это первая страна ЕС, которая сделала такой шаг, и теперь ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах.





"Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларуский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь — это не Лукашенко, а беларуский народ. И теперь это признано официально", — сказала Светлана Тихановская.





Офис Тихановской ставит в своей деятельности задачи национального диалога, обеспечение трансфера власти и новые выборы.