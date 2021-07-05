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В Сморгонском районе мать спасла тонувшего в пруду 4-летнего сына

05.07.2021 13:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Сморгонского района успела спасти жизнь своему ребенку. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По предварительным данным, 2 июля 4-летний мальчик находился дома с мамой. Днем ребенок вышел во двор, чтобы погулять. Через некоторое время женщина обнаружила его без сознания в искусственном пруду на приусадебном участке. Местная жительница сделала сыну массаж сердца, освободив легкие от воды, и вызвала скорую", - рассказали в СК.

Мальчик госпитализирован. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены родственники и соседи. По данному факту Сморгонский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, 2 июля 4-летний мальчик находился дома с мамой. Днем ребенок вышел во двор, чтобы погулять. Через некоторое время женщина обнаружила его...
 
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