Уроки военно-патриотического воспитания бесполезны - Жвалевский

Источник материала: Смартпресс

Уроки военно-патриотического воспитания не усиливают любовь к Родине, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.

“Из последнего примера, как усилить любовь к Родине, я видел, как ни странно в России: в образовательном центре “Сириус”, где есть генетические лаборатории, ребята собирают спутники, которые потом отправляются в космос. При этом ни одного портрета Путина, хотя это путинский проект”, - привел пример Жвалевский.

Эти дети, считает писатель, будут стране благодарны за то, что она сделала вклад в их образование.

"Поэтому такой патриотизм работает, а когда ты на уроках разбираешь автомат Калашникова и собираешь… ты ж из него можешь в разные стороны стрелять... К любви к Родине это не имеет никакого отношения”, - подчеркнул Жвалевский.