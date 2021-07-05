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Уроки военно-патриотического воспитания бесполезны - Жвалевский
05.07.2021 13:15 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Уроки военно-патриотического воспитания не усиливают любовь к Родине, заявил в
“Из последнего примера, как усилить любовь к Родине, я видел, как ни странно в России: в образовательном центре “Сириус”, где есть генетические лаборатории, ребята собирают спутники, которые потом отправляются в космос. При этом ни одного портрета Путина, хотя это путинский проект”, - привел пример Жвалевский.
Эти дети, считает писатель, будут стране благодарны за то, что она сделала вклад в их образование.
"Поэтому такой патриотизм работает, а когда ты на уроках разбираешь автомат Калашникова и собираешь… ты ж из него можешь в разные стороны стрелять... К любви к Родине это не имеет никакого отношения”, - подчеркнул Жвалевский.
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Уроки военно-патриотического воспитания не усиливают любовь к Родине, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский. ...
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