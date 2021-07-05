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Генпрокуратура требует от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш

05.07.2021 13:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура Беларуси направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Генпрокуратура требует от России выдачи певицы Анжелики Агурбаш
Фото со страницы Анжелики Агурбаш в соцсети

«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А.», — сообщила пресс-служба ведомства.

По версии Генпрокуратуры, с августа 2020 года «как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами» Агурбаш «размещала в глобальной компьютерной сети интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видеохостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».

«Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами также опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», — подчеркивается в сообщении.

В отношении певицы, проживающей в России, санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021  года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного комитета Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

О возбуждении уголовного дела 2 июля сообщила сама Агурбаш в своем инстаграм-аккаунте. Тогда же певица заявила о начале формирования оргкомитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре—январе конституционного референдума. «Нам надо объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта», — подчеркнула она.

«Мы знаем, что Лукашенко готовит свой референдум, свою Конституцию. И все это делается втайне от общества. Мы не должны этого допустить. Мы сами должны написать наши основные законы. Сами должны проголосовать и все проконтролировать. В дальнейшем мы сами должны провести новые честные выборы президента, парламента, местных органов власти», — сказала Агурбаш.

Она уверена, что белорусов поддержит «международное сообщество, включая Россию».

Анжелика Агурбаш поддержала протестовавших в Беларуси в 2020 году. В октябре она подписала открытое обращение представителей сферы культуры, которые потребовали признать результаты президентских выборов 9 августа недействительными и провести новую избирательную кампанию.

 

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Генеральная прокуратура Беларуси направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.
 
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