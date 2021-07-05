Генпрокуратура Беларуси направила в Россию требование о выдаче Анжелики Агурбаш

Источник материала: Салiдарнасць

В отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление президента, сообщает Генпрокуратура.





По версии ведомства, с августа прошлого года она размещала в интернете, соцсетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и госслужащих.

Кроме того, она опубликовала сведения, содержащие оскорбления президента, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.







В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру РФ в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни) предусмотрено до 12 лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.