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Патриотизм не должен сводиться к формализму - Жвалевский
05.07.2021 13:53 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Настоящие патриотические акции - это нечто сакральное, что случается редко, заявил в
“То, что на каждом углу - это не сакральное, а обыденное. Соответственно, градус эмоционального воздействия ниже. С другой стороны, это то действие, пусть хоть каждый день возлагают (речь о цветах к памятникам жертв ВОВ - Смартпресс), но желательно не только к памятникам героям, но и к мемориалу “Яма”, например”, - сказал писатель.
Жвалевский обозначил это как проблему патриотизма второго типа, когда “слишком много в одну точку бьешь”
Патриотизм для любого государства - необходимое условие существования, однако, по мнению Жвалевского, в его основе должна быть база, созданная государством.
“Когда государство тебе что-то дает, помогает и оно на твоей стороне всегда, а когда все патриотическое воспитание - это собрания, плакаты и концерты, сценарии которых написаны в 1978 году, тогда это не работает, все понимают, что это формалистика”, - пояснил Жвалевский.
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Настоящие патриотические акции - это нечто сакральное, что случается редко, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский. ...
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