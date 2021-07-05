Патриотизм не должен сводиться к формализму - Жвалевский

Источник материала: Смартпресс

Настоящие патриотические акции - это нечто сакральное, что случается редко, заявил в Смартэфире в понедельник белорусский писатель Андрей Жвалевский.

“То, что на каждом углу - это не сакральное, а обыденное. Соответственно, градус эмоционального воздействия ниже. С другой стороны, это то действие, пусть хоть каждый день возлагают (речь о цветах к памятникам жертв ВОВ - Смартпресс), но желательно не только к памятникам героям, но и к мемориалу “Яма”, например”, - сказал писатель.

Жвалевский обозначил это как проблему патриотизма второго типа, когда “слишком много в одну точку бьешь”

Патриотизм для любого государства - необходимое условие существования, однако, по мнению Жвалевского, в его основе должна быть база, созданная государством.

“Когда государство тебе что-то дает, помогает и оно на твоей стороне всегда, а когда все патриотическое воспитание - это собрания, плакаты и концерты, сценарии которых написаны в 1978 году, тогда это не работает, все понимают, что это формалистика”, - пояснил Жвалевский.