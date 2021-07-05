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«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля
Источник материала: Навiны
В сети появились фото обвала дорожного полотна в Гродно перед мостом через Неман.
Сообщение, размещенной в группе «ЧП Беларусь / Будь в курсе» не осталось без комментариев. Вот некоторые из них:
«Стабильность рухнула под откос».
«Он новый. Этот мост сдали на 3 июля :)».
«Как всегда надёжно!!! через опу!!! сколько бабла втюхали».
«Руководство в СИЗО».
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«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля
В сети появились фото обвала дорожного полотна в Гродно перед мостом через Неман.
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