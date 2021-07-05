«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля

В сети появились фото обвала дорожного полотна в Гродно перед мостом через Неман.









Сообщение, размещенной в группе «ЧП Беларусь / Будь в курсе» не осталось без комментариев. Вот некоторые из них:

«Стабильность рухнула под откос».

«Он новый. Этот мост сдали на 3 июля :)».

«Как всегда надёжно!!! через опу!!! сколько бабла втюхали».

«Руководство в СИЗО».