ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля

05.07.2021 14:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В сети появились фото обвала дорожного полотна в Гродно перед мостом через Неман.

«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля
«Стабильность рухнула под откос». В Гродно произошел обвал дороги перед мостом, который открыли 3 июля

Сообщение, размещенной в группе «ЧП Беларусь / Будь в курсе» не осталось без комментариев. Вот некоторые из них:

«Стабильность рухнула под откос».

«Он новый. Этот мост сдали на 3 июля :)».

«Как всегда надёжно!!! через опу!!! сколько бабла втюхали».

«Руководство в СИЗО».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появились фото обвала дорожного полотна в Гродно перед мостом через Неман.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by