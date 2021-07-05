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Биржа: евро вырос, а доллар упал на торгах 5 июля
Источник материала: Навiны
Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Российский рубль добавил 0,0062 пункта и завершил сессию на отметке 3,4608 белорусского рубля за 100 российских.
Евро вырос на 0,0032 пункта — 3,0105 белорусского рубля.
Доллар же упал на 0,0068 пункта — 2,5358 белорусского рубля.
Напомним, на прошедшей рабочей неделе (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
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Завершились первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
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