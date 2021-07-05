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Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за выходные 3-4 июля жертвами воды стали пятеро. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности.
Профилактические мероприятия проходят в том числе и в Борисове. Всего в городе восемь пляжей и зон отдыха. Ежедневно сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции патрулируют водоемы.
Отдыхающим напоминают о правилах поведения и не только на воде. Например, штраф за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде может составить до 116 рублей.
Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:
Сергей Костюкевич, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС:
Наиболее частые причины трагедии – купание на необорудованных пляжах и заплыв на дальние дистанции. Нередко причиной становится алкоголь. Среди жертв есть и дети, причем многие не умели плавать.
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Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за выходные 3-4 июля жертвами воды стали...
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