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Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

05.07.2021 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за выходные 3-4 июля жертвами воды стали пятеро. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности.

Из-за трагической статистики межведомственные рейдовые группы усилили контроль над отдыхающими.

Профилактические мероприятия проходят в том числе и в Борисове. Всего в городе восемь пляжей и зон отдыха. Ежедневно сотрудники МЧС, ОСВОД и милиции патрулируют водоемы.

Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Отдыхающим напоминают о правилах поведения и не только на воде. Например, штраф за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде может составить до 116 рублей.

Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции:
В наших даже интересах работать как-то на опережение. То есть ведется вахтенное наблюдение. В случае, если мы видим, что человек еще, может, не дошел до какой-то критической точки, но оцениваем, что это может случиться, то катер уже предварительно выходит. Лучше будет предупреждение человека, подстраховка его. Каждодневные, а то и по две экскурсии на день детских учреждений (школы, детские сады), предприятия – мы выезжаем с профилактической работой постоянно.

Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Сергей Костюкевич, первый заместитель начальника Борисовского ГРОЧС:
В первую очередь взрослые должны наблюдать за малолетними детьми, быть под постоянным контролем. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, и не допускается купаться в местах специально не оборудованных для этого. В том числе проводим профилактическую беседу в рамках разведения костров, наличия первичных средств пожаротушения.

Среди жертв есть и дети. За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Наиболее частые причины трагедии – купание на необорудованных пляжах и заплыв на дальние дистанции. Нередко причиной становится алкоголь. Среди жертв есть и дети, причем многие не умели плавать.

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Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за выходные 3-4 июля жертвами воды стали...
 
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