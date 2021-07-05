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Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов
Источник материала: СТВ
Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гений режиссуры и актерского мастерства. Его творчество любят миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Он стал создателем культовых фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».
Всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар. За свою жизнь он сыграл десятки ролей в кино, был продюсером и сценаристом.
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Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гений режиссуры...
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