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Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

05.07.2021 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

Гений режиссуры и актерского мастерства. Его творчество любят миллионы людей на всем постсоветском пространстве. Он стал создателем культовых фильмов «Зависть богов», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли».

На 82 году ушел из жизни режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов

Гений режиссуры и актёрского мастерства. Умер Владимир Меньшов

Всемирную славу Меньшову принесла кинолента «Москва слезам не верит», удостоенная премии Оскар. За свою жизнь он сыграл десятки ролей в кино, был продюсером и сценаристом.

О дате и времени прощания с режиссером станет известно позднее.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Печальная новость пришла 5 июля из Москвы. На 82-м году ушел из жизни Владимир Меньшов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гений режиссуры...
 
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