ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будет зависеть от поведения. Заберет ли Тихановская здание посольства Беларуси в Вильнюсе

05.07.2021 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской Валерий Ковалевский прокомментировал 5 июля, что означает дипстатус офиса лидера белорусской оппозиции, который ей дали в Литве.

«Это должно выглядеть почти как полноценная дипломатическая работа, разве что без возможности оказывать консульские услуги: юридическая помощь белорусам за рубежом, наработка торгово-экономических контактов, политических контактов, информирование иностранного сообщества о ситуации в Беларуси», — рассказал Валерий Ковалевский изданию «Наша Нiва».

В то же время, штаб Светланы Тихановской не претендует на здание посольства Беларуси в Литве, что находится в Вильнюсе.

«Пока что не стоит вопрос о том, чтобы забрать у официальных представительств их статус или здания. Но это зависит от того, как будет себя вести режим в своем отношении к непреклонным ценностям независимости и суверенитета», — уточнил советник Светланы Тихановской.


В МИД Беларуси пока не комментируют данную информацию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник Светланы Тихановской Валерий Ковалевский прокомментировал 5 июля, что означает дипстатус офиса лидера белорусской оппозиции, который ей дали в Литве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Віцябляніна асудзілі на 2,5 года «хіміі» за абразу чыноўніка ў каментарах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by