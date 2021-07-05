ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский рубль девальвировался

05.07.2021 14:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю, но сбросил доллар с максимума за 2 месяца

Курс доллара упал на 0,0068 BYN до 2,5358 BYN/USD. Напомним, что в пятницу на БВФБ доллар подорожал до максимума за 57 дней.

Курс евро поднялся на 0,0032 BYN до 3,0105 BYN/EUR. Евро укрепляется к белорусскому рублю второй день, а до этого он находился на минимуме почти за две недели.

Курс российского рубля вырос на 0,0062 BYN до 3,4608 BYN/100 RUB и покинул максимум за 18, дней, на который взлетел по итогам пятничных торгов.

Московская биржа

Российский рубль сегодня на бирже в Москве немного отыгрывает у евро и доллара потери, которые он понёс в минувшую пятницу. Так, к 11–30 средневзвешенный курс доллара снизился на 26 копеек до 73,3540 российских рублей и оставил максимум за полтора месяца.

Средневзвешенный курс евро к этому же времени опустился всего на копейку до 87,06 российских рублей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский рубль девальвировался к евро и российскому рублю, но сбросил доллар с максимума за 2 месяца
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко по итогам Уимблдона может стать первой ракеткой мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by