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Соболенко по итогам Уимблдона может стать первой ракеткой мира

05.07.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четвертая ракетка мира Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам «Уимблдона». Она станет первой в мире, если возьмет титул и в то же время Эшли Барти не дойдет в Лондоне до полуфинала.

Соболенко по итогам Уимблдона может стать первой ракеткой мира
Отметим, что Соболенко в нынешнем сезоне впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона». До этого ее лучшим результатом был второй круг. Барти, выйдя в 1/8 финала, повторила свой лучший результат.

Сегодня беларуска поборется с Еленой Рыбакиной, в личных встречах с которой ведет 2:0. Барти впервые сыграет с Барборой Крейчиковой.

Австралийка не опускалась с первой позиции начиная с сентября 2019 года.
 
 
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Четвертая ракетка мира Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам «Уимблдона». Она станет первой в мире, если возьмет титул и в то же время Эшли Барти не...
 
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