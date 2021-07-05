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Соболенко по итогам Уимблдона может стать первой ракеткой мира
Источник материала: Партизан
Четвертая ракетка мира Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам «Уимблдона». Она станет первой в мире, если возьмет титул и в то же время Эшли Барти не дойдет в Лондоне до полуфинала.
Отметим, что Соболенко в нынешнем сезоне впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона». До этого ее лучшим результатом был второй круг. Барти, выйдя в 1/8 финала, повторила свой лучший результат.
Сегодня беларуска поборется с Еленой Рыбакиной, в личных встречах с которой ведет 2:0. Барти впервые сыграет с Барборой Крейчиковой.
Австралийка не опускалась с первой позиции начиная с сентября 2019 года.
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Четвертая ракетка мира Арина Соболенко может возглавить рейтинг WTA по итогам «Уимблдона». Она станет первой в мире, если возьмет титул и в то же время Эшли Барти не...
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