|
Завтра Виктору Бабарико озвучат приговор
Источник материала: Партизан
Уже завтра будет вынесен приговор Виктору Бабарико.
Завтра в 10 часов в суде Московского района Минска будет вынесен приговор Виктору Бабарико.
Если хотите поддержать человека, которого судят лишь за то, что собирался участвовать в президентских выборах, не забудьте паспорт и маску.
Напомним, прокурор запросил для него максимально возможный срок - 15 лет колонии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра будет вынесен приговор Виктору Бабарико.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)