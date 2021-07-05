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Завтра Виктору Бабарико озвучат приговор

05.07.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже завтра будет вынесен приговор Виктору Бабарико.



Завтра в 10 часов в суде Московского района Минска будет вынесен приговор Виктору Бабарико.

Если хотите поддержать человека, которого судят лишь за то, что собирался участвовать в президентских выборах, не забудьте паспорт и маску. 

Напомним, прокурор запросил для него максимально возможный срок - 15 лет колонии.
 
Теги: Минск
 
 
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