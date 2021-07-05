Завтра Виктору Бабарико озвучат приговор









Завтра в 10 часов в суде Московского района Минска будет вынесен приговор Виктору Бабарико.





Если хотите поддержать человека, которого судят лишь за то, что собирался участвовать в президентских выборах, не забудьте паспорт и маску.





Напомним, прокурор запросил для него максимально возможный срок - 15 лет колонии.















