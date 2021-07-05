Карбалевич: Властям не важно, поверит ли общество в историю с Азаренком - какая разница, что думают враги?

– Уже описано множество нестыковок в заявлениях и сюжете о «покушении» на Азаренка. Но зачем властям понадобилась эта история?





– Эта история предложена властями не отдельным кейсом, а с целым набором других событиях, которые Лукашенко в выступлении 2 июля назвал "террористическими актами".





Это и попытка подорвать российский военный объект под Вилейкой, и перехваченный беспилотник с канистрой со взрывчаткой из Литвы, и поток оружия из Украины, и намерение поджечь автомобили, которые занимаются перевозом древесины.





Всю эту информацию нужно рассматривать в комплексе как намерение властей идти на обострение конфликта (как внутри страны, так и вовне), чтобы мобилизовать своих сторонников, госаппарат, силовиков, оправдать политические репрессии, а также дать ответ на европейские санкции.





Это новая и более сильная доза по демонизации оппонентов власти: и внутренних, и внешних. Она нужна для формирования модели осажденной крепости. История с Азаренком – составная часть проекта.





– Неужели кто-то может поверить в достоверность описанных событий?





– А властям не важно, поверит ли в это общество. В эпоху интернета добиться такого сложно. Им важно, чтобы в сказанное поверили сторонники Лукашенко, госаппарат, силовики, потому что руководству страны нужно мобилизовать их.

А что подумают все остальные, власти не важно: какая разница, что подумают враги?





– Почему Лукашенко заявил о полном перекрытии границы с Украиной из-за потока оружия, хотя на деле этого не произошло?





– Это продолжение агрессивной риторики по отношению к соседям, к Украине, которая на уровне заявлений присоединяется к действиям Евросоюза и США. Что интересно, границу с Украиной «закрывают», а с Литвой наоборот «открывают» (речь о потоке нелегальных мигрантов – прим. БП).





– Заявив в вскрытии «спящих» террористических ячеек, Лукашенко рассказал, что владелец чата «Отряды самообороны Беларуси» – гражданин Германии де Хоффман. И пообещал предъявить претензии канцлеру и «кое-кому» из руководства Германии. Насколько серьезно может выглядеть это обвинение?





– Опять же это риторика, не думаю, что на практике пойдет дальше нее.

Лукашенко заявил, что активным модератором названного телеграм-ресурса был гражданин России Дудников. Так что – теперь на этом основании будут предъявлять претензии президенту Путину?





Эта риторика больше ориентирована на сторонников Лукашенко, не думаю, что она будет иметь практические последствия.