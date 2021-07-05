Когда в товарищах согласья нет: власти никак не придумают, что делать с ВНС

Sputnik сообщил член комиссии, руководитель так называемого "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский. Об этомсообщил член комиссии, руководитель так называемого "Круглого стола демократических сил"





Предстоящее заседание будет предпоследним. Свою работу комиссия завершает 21 июля. До 1 августа предложения по изменению основного закона должны быть представлены главе государства. Затем проект обновленной Конституции вынесут на общественное обсуждение.

Преамбула

Преамбулу главного закона страны предлагается дополнить положениями о сохранении национальной самобытности и суверенитета. Планируется закрепить там же необходимость сохранения культурно-духовных традиций белорусского народа.





В преамбуле Конституции появится также положение о том, что в Беларуси формируется социально справедливое общество на началах солидарности и общего благосостояния.

Основы конституционного строя

В первом разделе документа – "Основы конституционного строя республики" – идет речь о правах, свободах и гарантиях граждан, демократии, роли политических партий и объединений, видах собственности, религии, государственных символах и языках.





Планируется указать, что Беларусь стремится к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона.





Предлагается прописать, что с территории республики не будет исходить военная угроза и осуществляться военная агрессия в отношении другого государства.





В тексте Основного закона появятся нормы, направленные на защиту исторической памяти о Великой Отечественной войне.





"Кроме того, планируется вместо стремления к безъядерной зоне закрепить право на развитие атомной энергетики в мирных целях, а также указать верховенство законов над иными нормативными актами на конституционном уровне. В настоящее время верховенство имеют указы и декреты президента", – рассказал Воскресенский.

Конституционный статус ВНС

В новой Конституции планируется закрепить статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия. Оно будет наделено определенными полномочиями. Например, предлагается дать ему право объявлять импичмент президенту. Сейчас это в компетенции парламента.





Ранее Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно стать конституционным органом и стабилизатором на переходный период при смене власти.





Численность членов ВНС составит 2 500 человек. Постоянно действующим органом собрания является президиум.





Как рассказала ранее Sputnik председатель ЦИК Лидия Ермошина, "пока Всебелорусское собрание не имеет того статуса, которым наделяются общие выборы". Сейчас важно, какие принципы определит новый проект Конституции. По ее словам, оно станет избираемым органом, а "его делегаты будут выбираться по такому же принципу, как и депутаты парламента".

Основной блок поправок в Конституцию

В ласти заявляли, что проект нового Основного закона будет вынесен на республиканский референдум в феврале 2022 года. Над ним сейчас работает Конституционная комиссия, в состав которой входит 36 человек.





Ожидается, что в целом Конституция претерпит существенные изменения. Планируется расширить роль парламента и ограничить законодательную функцию президента.





Кроме того, часть ответственности главы государства может перейти к правительству. Например, предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании Совмина.





В избирательных бюллетенях на республиканском референдуме весь блок корректировок будет обозначен в одном вопросе.