Украинский МИД опровергает заявления Лукашенко о поставках оружия из Украины в Беларусь

Источник материала: Смартпресс

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", сказал Кулеба. Его цитирует "Интерфакс-Запад" .

Он добавил, что по его информации, граница работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава МИД.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, "огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь".

В субботу Госпогранкомитет Беларуси сообщил , что охрана белорусско-украинской границы ведется в усиленном режиме.