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В Крупском районе агропредприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь

05.07.2021 14:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Крупского района выявила нарушения законодательства о земле и недрах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Установлено, что на сельскохозяйственных землях вблизи деревни Дворище Крупского района велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на участке общей площадью около 1,5 тыс. кв.м. Работы проводились силами одного из крупнейших агропредприятий Минской области, которому эти земли выделены в постоянное пользование. Причиненный вред окружающей среде оценен более чем в Br21,3 тыс.

Как пояснили в прокуратуре, недра являются исключительной собственностью государства. Согласно п.13 Положения о порядке размещения объектов внутрихозяйственного строительства на землях сельхозназначения, утвержденного постановлением Совмина от 29 февраля №260, для разработки внутрихозяйственного карьера необходимо получить разрешение районного исполнительного и распорядительного органа на его строительство.

По итогам проверки прокурор Крупского района вынес предписание генеральному директору агропредприятия. В экономический суд предъявлен иск о взыскании вреда, причиненного государству.

Нарушения природоохранного законодательства устранены в полном объеме: произведены работы по рекультивации карьера, земли введены в сельхозоборот. Прораб ремонтно-строительного управления агропредприятия за самовольное пользование недрами привлечен к административной и дисциплинарной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что на сельскохозяйственных землях вблизи деревни Дворище Крупского района велась незаконная добыча песчано-гравийной смеси на участке общей...
 
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