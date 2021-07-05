Украина думает, как заменить поставки топлива и удобрений из Беларуси

Украинские власти думают над тем, чем заменить поставки топлива и удобрений из Беларуси, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 июля на пресс-конференции в рамках форума «Украина 30: международная политика».





Импорт стратегической продукции из Беларуси чиновник затронул в контексте ответа на вопрос, что важнее — ценности или экономика — в свете риторики белорусских властей в отношении Украины.

Кулеба заявил, что эффективной является та политика, в которой «ценности и экономика находятся в балансе», и в случае с Беларусью «такой баланс был найден».

«Мы стоим на стороне ценностей, поддерживая белорусский народ в его стремлении жить в демократической стране, где тебя не избивает полиция, не подвергают пыткам в тюрьме, — сказал он. — Но при этом мы позволяем украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке, чтобы они возвращали их сюда в виде налогов, созданных рабочих мест. Безусловно, какой-либо баланс не является вечным. В зависимости от развития ситуации в Беларуси мы можем смещать акценты. По состоянию на сегодня мы нашли этот баланс».

На вопрос, может ли Украина отказаться от белорусской продукции, глава внешнеполитического ведомства ответил, что его надо ставить перед гражданами страны, которые «покупают разные белорусские товары».

«Есть макроуровень — это государство, где мы думаем о том, чем заменить топливо и удобрения, и есть микроуровень — это уровень обычного человека, который идет в магазин и что-то покупает, поскольку мы также должны заботиться об интересах простых украинцев, — подчеркнул Кулеба. — К сожалению, так сложилось исторически, что мы стали потребителем топлива из Беларуси. По сути, по некоторым позициям [у Беларуси] почти монопольное положение. Я считаю, что эту ситуацию нужно исправлять».

«Мы не можем полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Мы не можем позволить, чтобы были какие-либо рычаги влияния на Украину, поэтому нам нужно диверсифицировать эти поставки. Но также давайте не забывать о том, что продажа топлива Украине — это важная составляющая экономики Беларуси. Там тоже люди получают зарплаты на заводах благодаря этой торговле. Поэтому Александр Лукашенко и не стреляет сейчас себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг. Но риск есть, мы должны его учитывать. Я за то, чтобы у нас были диверсифицированные поставки, чтобы мы не зависели от Беларуси или какой-то другой страны», — добавил чиновник.

На торжественном собрании по случаю Дня Независимости 2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничникам «полностью перекрыть» границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия. «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — сказал он.

Комментируя эти слова, Кулеба отметил, что Лукашенко «любитель таких резонансных заявлений», он «очень часто говорит заголовками, сразу же попадающими в СМИ».

«Тут нужно сохранять спокойствие и понимать, что Александр Лукашенко — это человек, в отношении [слов] которого нужно тщательно проверять факты, — подчеркнул глава МИД Украины. — Заверяю вас, что его заявление о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру. Как и его заявление о том, что граница закрылась. По моей информации, по состоянию на текущий момент граница работает».

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что «Украина не ищет конфликта, но она всегда будет очень жестко защищать свои интересы в ситуации, когда кто-то пытается этот конфликт навязать».

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos