ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти нанесли очередной удар по свободе слова — закрыт корпункт «Еврорадио»

05.07.2021 15:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Власти закрыли корреспондентский пункт зарегистрированного в Польше «Европейского радио в Беларуси» («Еврорадио»). Соответствующее постановление Совета министров от 2 июля № 378 зарегистрировано 5 июля в реестре Национального правового интернет-портала (pravo.by).

Власти нанесли очередной удар по свободе слова — закрыт корпункт «Еврорадио»

Текст документа на портале пока не опубликован, однако суть ясна из его названия — «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)».

Сайт «Еврорадио» сообщает, что корпункт был открыт в Минске в 2009 году. Летом 2020 года власти заблокировали доступ к основному сайту СМИ — euroradio.fm, после чего было запущено его «зеркало» — euroradio.pl.

В октябре 2020 года журналистов «Еврорадио», как и представителей иных иностранных медиа, лишили аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов написал на своей странице в «Фейсбуке», что решение властей закрыть корпункт было ожидаемым.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти закрыли корреспондентский пункт зарегистрированного в Польше «Европейского радио в Беларуси» («Еврорадио»). Соответствующее постановление Совета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Троих задержанных по делу Tut.by перевели из СИЗО КГБ на Володарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by