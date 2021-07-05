Власти нанесли очередной удар по свободе слова — закрыт корпункт «Еврорадио»

Власти закрыли корреспондентский пункт зарегистрированного в Польше «Европейского радио в Беларуси» («Еврорадио»). Соответствующее постановление Совета министров от 2 июля № 378 зарегистрировано 5 июля в реестре Национального правового интернет-портала (pravo.by).





Текст документа на портале пока не опубликован, однако суть ясна из его названия — «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)».

Сайт «Еврорадио» сообщает, что корпункт был открыт в Минске в 2009 году. Летом 2020 года власти заблокировали доступ к основному сайту СМИ — euroradio.fm, после чего было запущено его «зеркало» — euroradio.pl.

В октябре 2020 года журналистов «Еврорадио», как и представителей иных иностранных медиа, лишили аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.

Главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов написал на своей странице в «Фейсбуке», что решение властей закрыть корпункт было ожидаемым.

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