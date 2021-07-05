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Глава МИД Украины: Лукашенко – человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг

05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Заявления правителя Беларуси о поставках оружия с Украины и закрытии границы не отвечают действительности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко – это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг.

И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта, –  цитирует Кулебу Интерфакс.

Он добавил, что по его информации, граница работает.

– Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать.

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