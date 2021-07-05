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Глава МИД Украины: Лукашенко – человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг
05.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Заявления правителя Беларуси о поставках оружия с Украины и закрытии границы не отвечают действительности, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
– Что касается
И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта, – цитирует Кулебу
Он добавил, что по его информации, граница работает.
– Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать.
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