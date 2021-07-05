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Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг

05.07.2021 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг в связи с запретом полетов над Беларусью могут достигнуть 5 %. Об этом заявил глава организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг

Ограничения, которые введены в отношении Минска европейскими странами, приводят к тому, что схемы движения меняются по всей Европе. Самые крупные пассажирские самолеты, на которых перевозится больше всего людей, переместились на север Европы, что привело к потере трафика.

Запрет полётов над Беларусью может привести к серьёзным потерям в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг

Польское агентство живет за счет сборов, взимаемых с авиакомпаний за предоставление аэронавигационных услуг для самолетов, которые летают через воздушное пространство страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Польши. Потери в доходах Польского агентства аэронавигационных услуг в связи с запретом полетов над Беларусью могут достигнуть 5 %. Об этом заявил глава...
 
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