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Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение
Источник материала: СТВ
Новости России. Экстренное предупреждение получили жители Сочи. Город накрыл сильный ливень. Местные жители сообщают, что вода поднялась выше подоконников первых этажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию осложняет и шквалистый ветер. В результате падения деревьев один человек погиб, двое пострадали. Власти предупредили о возможной эвакуации. В Хостинском и Адлерском районах людей попросили подготовить вещи и личные документы.
Спасательные экипажи приведены в готовность. Улицы города превратились в настоящие реки. Бурные потоки унесли несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сняли на видео уплывающие машины.
Дождь продолжается до сих пор. Синоптики прогнозируют усиление ветра, а также формирование смерчей над морем.
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Новости России. Экстренное предупреждение получили жители Сочи. Город накрыл сильный ливень. Местные жители сообщают, что вода поднялась выше подоконников первых...
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