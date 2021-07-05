Дулуб – Ивулину: «Когда тяжело, помни о том, что, если сдашься, лучше не станет»

















«Когда тяжело, помни о том, что, если сдашься, лучше не станет», – процитировал Омара Хайама Дулуб.





Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.





Статья 342: Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.





В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должны избрать меру пресечения, в течение десяти суток – предъявить обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.





Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.





Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было.