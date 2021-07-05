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Дулуб – Ивулину: «Когда тяжело, помни о том, что, если сдашься, лучше не станет»
Источник материала: Партизан
Известный белорусский тренер Олег Дулуб поддержал задержанного журналиста и нападающего клуба «Крумкачы» Александра Ивулина.
«Когда тяжело, помни о том, что, если сдашься, лучше не станет», – процитировал Омара Хайама Дулуб.
Журналиста Tribuna.com и автора канала «ЧестнОК» Александра Ивулина подозревают по уголовной статье 342-й УК Беларуси. По ней грозит до четырех лет лишения свободы.
В данный момент Ивулин находится в статусе подозреваемого. В течение 72 часов ему должны избрать меру пресечения, в течение десяти суток – предъявить обвинение. В противном случае Ивулин будет освобожден из-под стражи.
Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.
Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было. Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, который могут подтвердить, что флага не было.
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Известный белорусский тренер Олег Дулуб поддержал задержанного журналиста и нападающего клуба «Крумкачы» Александра Ивулина.
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