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И Витебская область вводит сбор за пересечение границы
Источник материала: Партизан
На сайте Национального правового портала
Ранее такое же название имели решения советов Гомельской, Гродненской и Брестской областей, которые уже ввели местный сбор за пересечение границы в одну базовую величину.
Документ Витебского облсовета пока не опубликован, но если это решение будет принято, то выезд в страны ЕС и Украину станет платным на всех пунктах пропуска.
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На сайте Национального правового портала опубликовано уведомление о регистрации решения Витебского облсовета №238 от 29 июня «О местном сборе».
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