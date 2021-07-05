ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина опровергает заявления Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

05.07.2021 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Заявления Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Что касается заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он разговаривает очень часто заголовками, которые сразу попадают в медиа. 

Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг. И заверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", сказал Кулеба на пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник.

Он добавил, что, по его информации, граница работает.

"Украина не ищет конфликта, но Украина всегда будет очень жестко защищать свои интересы, если кто-то попробует этот конфликт нам навязать", - подчеркнул глава МИД.

2 июля Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заявления Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины и закрытии границы Беларуси с Украиной не отвечают действительности, заявил министр иностранных дел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Троих задержанных по делу Tut.by перевели из СИЗО КГБ на Володарку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by