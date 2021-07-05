Защита Чернявской будет ходатайствовать о замене домашнего ареста на подписку о невыезде из-за ухудшения ее состояния здоровья

Источник материала: Смартпресс

Состояние здоровья вдовы основателя TUT.BY Юрия Зиссера, культуролога Юлии Чернявской, которая второй месяц находится под домашним арестом по "Делу TUT.BY" значительно ухудшилось, сообщает редакция портала со ссылкой на ее адвоката.

"Ей необходимы медицинское обследование и уход врачей, которые в условиях нынешней меры пресечения получить невозможно. Защита Юлии будет настаивать на замене домашнего ареста на личное поручительство или подписку о невыезде", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая 2021 года, в день заключения Чернявской под домашний арест, у нее произошел гипертонический криз. Она потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную медицинскую помощь. Это привело к тому, что ранее диагностированный у нее риск 3 артериальной гипертензии второй степени сменился на риск 4 — самый высокий из существующих.

Кроме того, уточняет редакция, Чернявская страдает бронхиальной астмой, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Имеются серьезные проблемы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с выраженным болевым синдромом.

"Мы очень надеемся на то, что следствие объективно и тщательно подойдет к рассмотрению ходатайства. Поскольку очевидно, что, учитывая личность Юлии Виссарионовны и состояние ее здоровья, нет абсолютно никаких оснований полагать, что нахождение ее в более мягкой мере пресечения может создать хоть какие-то проблемы следственным органам", — сообщает защита Юлии Чернявской.

Защита также подчеркивает, что Юлия не является и никогда не являлась владелицей "ТУТ БАЙ МЕДИА".

В поддержку более мягкой меры пресечения для Чернявской собраны ходатайства от десяти поручителей. Среди них друзья, родные, бывшие ученики.