Двое несовершеннолетних брестчан приговорены к 10 годам колонии за наркотики

Источник материала: БелТА

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ленинского района Бреста вынесли приговор двум несовершеннолетним жителям по уголовному делу о незаконном обороте психотропных веществ в крупном размере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

На скамье подсудимых оказались брестчане 2003 и 2004 годов рождения. Ранее у обвиняемых не было проблем с законом. Установлено, что приятели приобрели в тайниках на территории области синтетические наркотики - 60,88 г мефедрона и 177,14 г альфа-PVP. В гараже по ул.Карьерной в Бресте парни расфасовывали психотропы на более мелкие партии, которые затем также закладывали в тайники. Информацию об их местоположении наркокурьеры сообщали куратору через интернет, получая плату за каждую закладку.

Суд признал парней виновными по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ в крупном размере, совершенные организованной группой) УК. Каждый из обвиняемых приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-