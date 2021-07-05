Егоров: «Несмотря на то, что власти объявили победу десять раз, они явно не чувствуют себя контролирующими ситуацию»

Источник материала: Салiдарнасць

Для чего белорусским властям драматические истории с остросюжетными ходами?





— Поскольку продолжается борьба с гражданским обществом Беларуси, властям нужно постоянно производить какие-то медиавбросы, — комментирует «Салідарнасці» «покушение на Азаренка» политолог Андрей Егоров. — Потому что несмотря на то, что они объявили победу десять раз, они явно не чувствуют себя контролирующими ситуацию. Поэтому продолжается борьба, репрессивный накат на гражданское общество и медиа.

Политолог считает, что главной целью подобных вбросов является переключение внимания в обществе.

— Насколько они соответствуют действительности, сложно сказать. Все представили как спецоперацию. Разные службы задумывают сюжет, ищут кого-то достаточно известного персонажа с передового плана. Поэтому выбрали Азаренка, он достаточно заметный. Плюс истории надо было придать некий драматизм, добавить пикантные подробности.

Соответственно, в сценарий были внесены остросюжетные ходы, чтобы это не только услышали, но и обсуждали, чтобы это тиражировалось и расходилось.

Сейчас информационное сопротивление — это главная линия фронта. И в этой борьбе выигрывает тот, кто привлекает больше общественного внимания. Им нужно, чтобы все общество переключалось на их повестку. Главное, это переключение внимания. И не важно, что все смеются и никто не сочувствует. Главное, что все обсуждают их повестку, а не свою, — считает Андрей Егоров.