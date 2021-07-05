26 абитуриентов сдали ЦТ по математике на 100 баллов

Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по математике уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов набрали 26 человек из 30 593, пришедших на тестирование. В прошлом году стобалльников было немного больше – 30 человек из пришедших на тестирование 32 260.