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26 абитуриентов сдали ЦТ по математике на 100 баллов

05.07.2021 15:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по математике уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов набрали 26 человек из 30 593, пришедших на тестирование. В прошлом году стобалльников было немного больше – 30 человек из пришедших на тестирование 32 260.

 
 
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Результаты централизованного тестирования по математике уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
 
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