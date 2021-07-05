Мощности польского участка газопровода «Ямал» на 2022 год не забронированы на аукционе

Источник материала: АФН

Основные мощности польского участка магистрального трубопровода «Ямал - Европа», по которому осуществляется транзит российского газа в Европу, на будущий год не были зарезервированы на аукционе.

Об этом свидетельствуют данные компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, размещенные на ее аукционной платформе, передает ТАСС.

Так, состоявшийся в понедельник аукцион на мощности трубопровода на 2022 газовый год (1 октября 2021 года - 1 октября 2022 года) не завершился резервацией мощностей. 34,071 млн кВт ч, предложенные на вход в польскую газотранспортную систему в пункте «Кондратки», пока оказались невостребованными.

На аукционной платформе в понедельник предлагались также мощности трубопровода на перспективу до 2026 года. По итогам нынешних торгов мощности после 1 октября 2022 года тоже забронированы не были.

Период действия долгосрочного соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из РФ на Запад по польскому участку трубопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая 2020 года. Теперь поставки осуществляются на основе торгов, проводимых Gaz-System. На прошлый год на годовом аукционе мощности польского участка этого газопровода были зарезервированы примерно на 90%.

Хотя польский оператор отказывается раскрывать детали торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время останется «Газпром».

Газопровод «Ямал - Европа» пропускной способностью около 33 млрд кубометров в год проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG, которые держат по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является Gaz-System.