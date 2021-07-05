В Нацбанке не разделяют оптимизма Головченко

Свабода. Национальный банк Беларуси проанализировал возможные последствия от внешних угроз для белорусской экономики, сообщает





Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором отметило возрастание степени неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности Беларуси.





"Вызовы, в которых функционирует финансовый сектор, значительные и существенно выросли"— признал в интервью БелТА заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.





К рискам он отнес:





Основные связаны с кредитным риском и риском ликвидности.





Шоки негативно сказались на состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности в обслуживании своих обязательств.





Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора также является значительным риском для финансовой стабильности страны.





Вырос уровень внешнего долга.





Существенным вызовом стало нарушение сберегательного процесса, сопровождавшееся повышенным спросом на иностранную валюту и обусловившее давление на рублевую ликвидность банков.





Банкир признал, что санкции скажутся на состоянии финансового сектора: «действительно, эти меры будут иметь определенное влияние на финансовый сектор».





Среди возможных последствий он назвал:





Можно ожидать, что в перспективе немного уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы валютной выручки.





Учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт.

В совокупности влияние этого шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянутым во времени.





В определенной степени снизятся возможности для привлечения иностранного финансирования.





Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.





Дмитрий Калечиц считает, что можно ожидать усиления давления на валютный рынок. Однако с учетом инерционности экономических процессов это не произойдет одномоментно, эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно.





Вместе с тем, кроме непосредственного воздействия через каналы внешней торговли и платежного баланса в целом, последствия от ограничительных мер могут усилиться за счет того, что к внешним добавятся внутренние факторы.





Поскольку негативные ожидания остаются повышенными, сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке.





Это не лучшим образом сказывается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях кредитования экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.