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Здоровье вдовы основателя TUT.by Юлии Чернявской сильно ухудшилось

05.07.2021 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще в мае в день заключения Чернявской под домашний арест у нее произошел гипертонический криз.



Женщина потеряла сознание и была доставлена в больницу, где ей оказали экстренную медпомощь. Это привело к тому, что ранее диагностированный у нее риск 3 артериальной гипертензии второй степени сменился на риск 4 — самый высокий из существующих.

Также Чернявская страдает бронхиальной астмой, серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. После перенесенного в 2009 году тяжелого перелома стопы и сложнейшей операции в шестой ГКБ, когда она полгода могла перемещаться по дому только на инвалидной коляске, Юлия испытывает постоянные сильные боли в левой ноге.

Юлии нужны допобследования и забота врачей, но это невозможно получить, находясь под домашним арестом. Ее защита рассчитывает на замену меры пресечения на личное поручительство или подписку о невыезде.
 
 
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Еще в мае в день заключения Чернявской под домашний арест у нее произошел гипертонический криз.
 
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