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Снова жара: на неделе до +33°С
Источник материала: Партизан
Белгидромет сообщает, что в ближайшие дни в Беларуси будет жарко
Синоптики
6 июля
ночью +13..+19°С;
днем +24..+29°С.
7 июля
ночью +13..+19°С;
днем +26..+32°С.
8 июля
ночью +12..+19°С;
днем +27..+33°С.
Осадков синоптики в ближайшие дни не обещают
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Белгидромет сообщает, что в ближайшие дни в Беларуси будет жарко
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