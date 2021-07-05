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Снова жара: на неделе до +33°С

05.07.2021 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белгидромет сообщает, что в ближайшие дни в Беларуси будет жарко

Синоптики прогнозируют, что в первой половине недели столбик термометра покажет:

6 июля

ночью +13..+19°С;
днем +24..+29°С.

7 июля

ночью +13..+19°С;
днем +26..+32°С.

8 июля

ночью +12..+19°С;
днем +27..+33°С.

Осадков синоптики в ближайшие дни не обещают
 
 
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Белгидромет сообщает, что в ближайшие дни в Беларуси будет жарко
 
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